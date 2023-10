Filippo Inzaghi può tornare in panchina: lo cerca questo club di Serie A. Le ultimissime sull’ex giocatore del Milan

Filippo Inzaghi potrebbe tornare ad allenare in Serie A. Come riportato da Sky Sport, la Salernitana pensa all’ex Milan come possibile sostituto di Paulo Sousa sulla panchina dei granata.

La decisione, comunque, non è ancora stata presa: in giornata dovrebbe esserci un incontro a Salerno per decidere quale strada prendere per il futuro.