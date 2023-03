Filippo Galli: «Vi spiego qual è il problema dei settori giovanili». Le parole dell’ex responsabile rossonero sul possesso palla e non solo

In una lunga intervista rilasciata a La Stampa, Filippo Galli, ex responsabile del settore giovanile del Milan, ha parlato delle difficoltà dei giovani nel calcio italiano. Di seguito le sue parole:

PROBLEMA DEL POSSESSO PALLA – «Sento parlare di un eccesso di possesso palla nei settori giovanili, ma non è questo il problema. Anzi, vedo ancora troppe che pensano molti di più al risultato che al gioco offensivo. E questo, per ovvie ragioni, penalizza soprattutto gli attaccanti. Per me il difetto è collettivo, non individuale».

PROGRAMMAZIONE – «Manca la programmazione. Le prime squadre devono farlo perché altrimenti non è più possibile competere a livello internazionale. Ma nei vivai quasi tutti gli allenatori hanno contratti annuali, quindi il primo pensiero è cercare la conferma attraverso il risultato immediato. La conseguenza è affidarsi a un atteggiamento speculativo che penalizza soprattutto gli attaccanti. Invece occorre comandare il gioco per mettere le punte in condizione di esprimersi. In una parola occorre essere più “costruzionisti”, se mi passate il termine»