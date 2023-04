Filippo Galli: «Napoli Milan? Vi svelo il vantaggio dei rossoneri». Così l’ex rossonero sulla sfida di Champions League

Intervistato da La Stampa, l’ex rossonero Filippo Galli ha parlato a poche ore dalla sfida di Champions tra Napoli e Milan. Ecco le sue parole:

LA SFIDA DI RITORNO– «Adesso è tutto un altro mondo. All’epoca il Milan aveva una sola possibilità, vincere, perché in classifica aveva un punto meno del Napoli. Ora, invece, i rossoneri hanno due risultati a disposizione: possono anche pareggiare. Ma non sono sicuro che possa essere un vantaggio per una squadra come il Milan che non è abituata ad attendere».

IL RISULTATO DELL’ANDATA – «Ma si tratta di rimontare un solo gol di svantaggio. Con un passivo più pesante il Napoli dovrebbe spingere tanto fin dall’inizio. Così invece può dosare meglio i rischi: basterebbe una rete al 90’ per giocarsi tutto ai supplementari. Credo che Spalletti abbia fatto tesoro di quello che è andato storto nelle ultime due recentissime sconfitte con il Milan. Il Napoli ritrova Osimhen ed è fondamentale. Ma Leao è davvero devastante quando si accende: non ce n’è per nessuno».

IL FATTORE STORIA – «La storia non gioca, ma aiuta. I giocatori del Real dicono che spesso vedono il terrore negli occhi degli avversari. Ma in questi 90’ può succedere di tutto. Sono due squadre che si conoscono benissimo».