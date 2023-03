FIFA, Infantino ancora presidente: i dettagli sulla conferma. In occasione del Congresso, c’è la conferma dell’incarico

Nel mondo FIFA arrivano le conferme per quanto riguarda la struttura dirigenziale.

In occasione del 73esimo Congresso della Fifa in corso in Ruanda, Gianni Infantino, in qualità di unico candidato in corsa, ha ufficializzato la conferma del presidente fino al 2027.