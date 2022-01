Ferrara sullo scudetto: «Ero convinto che il Milan potesse fare il vuoto».

Ciro Ferrara, oltre ad aver parlato di Juve–Napoli, si è soffermato sul Corriere dello Sport a parlare di scudetto e delle sorprese della Serie A. Le sue parole:

SCUDETTO – «C’è equilibrio in vetta. Si pensava all’inizio che Atalanta, Milan e Napoli potessero fare il vuoto, ma poi è riemersa l’Inter, che ha capovolto le gerarchie».

INZAGHI – «Meriti di Inzaghi ci sono e gli va riconosciuto l’intervento sulla squadra nel modo di giocare. Per me era la favorita, ma era difficile ripartire senza Lukaku, Eriksen e Hakimi. Ora ha quaranta giorni dove può scrollarsi di dosso le concorrenti».

ATALANTA – «La mia squadra preferita è l’Atalanta, senza fare torti a nessuno. Ha ritmo, identità e un allenatore che mi piace molto. Però Milan e Napoli delle prime giornate sono state da applausi anche loro».

SORPRESE – «Le sorprese per me in Serie A sono quattro: Bologna, Verona, Empoli e Fiorentina. Hanno tante caratteristiche messe assieme. Fiorentina e Bologna potrebbero coltivare ambizioni europee».