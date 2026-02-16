Connect with us

Fenucci spiega: «Arbitri? Oggi non ne abbiamo parlato, lo faremo più avanti. Su Bastoni Kalulu…»

2 ore ago

Fenucci

Fenucci, AD del Bologna, ha parlato dopo l’Assemblea di Lega Serie A: le sue dichiarazioni sullo spinoso tema arbitrale

Claudio Fenucci, AD del Bologna, ha parlato così dopo l’Assemblea di Lega odierna:

ARBITRI – «Non è stato toccato il tema. Ne parleremo più avanti, prima tra di noi e poi cercando di incontrare i vertici arbitrali. Io credo che dopo essere stati i primi ad introdurre il VAR, abbiamo pensato che con quel dispositivo potessimo raggiungere un’oggettività che è molto difficile da stabilire. Perché anche vedendo gli episodi col fermo immagine i criteri restano soggettivi. Il VAR interviene molto e adesso per me dovremmo pensare a come far tornare ad essere l’arbitro protagonista. Servirà un confronto con tutte le società».

ESPULSIONE KALULU IN INTER JUVE – «Quell’episodio nella fattispecie non entrava nel protocollo. Non sono il presidente della Federazione e della Lega e questo ragionamento lo devono fare gli organi istituzionali. Ma ognuno di noi può dare il proprio contributo».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI FENUCCI

