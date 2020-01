Femminile: Sono le cinque le Under 16 del Milan convocate in nazionale

Milan Femminile: Sono 5 le giocatrici del Milan under 17 convocate con la Nazionale Under 16 per il raduno di gennaio a Coverciano

Sono arrivate le convocazioni della Nazionale italiana femminile Under 16 per il ritiro di Coverciano che si terrà dal 12 al 15 gennaio. Le ragazze Under 16 rossonere convocate sono Beka, Dal Brun, Premoli, Semplici e Sperduto.

Presenti invece con la prima squadra le Under 17 Nano, Morleo e Teca,che starà però in tribuna. Per Nano e Morleo è la prima volta con la squadra maggiore con maglia personalizzata. Per loro una bella esperienza e da oggi sono arruolabili per qualsiasi evenienza.

La prima squadra sta giocando in questo momento contro l’Empoli Ladies.