Fattore Pioli: gestione e soluzioni, così ha cambiato il Milan

Uno dei fattori della crescita del Milan, sicuramente è Stefano Pioli che con la sua capacità di gestione del gruppo ha rilanciato la squadra

Fattore Pioli. Se il Milan nel giro di due anni è tornato a credere allo Scudetto è anche se non soprattutto merito del proprio allenatore. I rossoneri non sono mai partiti così bene. Nessun altro Milan ne aveva fatti così tanti, nell’era dei 3 punti a vittoria.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport il Milan ha 7 virtù: una di queste è Stefano Pioli: le azzecca tutte. Come il coro che gli dedicano giocatori e tifosi, Pioli is on fire: la squadra si riconosce nel suo lavoro, la gestione del gruppo è pressoché perfetta. L’allarme costante lo ha costretto a reinventare ruoli e posizioni (prossime novità, Calabria a sinistra e Krunic da “10”), centrando quasi sempre le scelte. Quando non è successo, ha saputo correggersi in corsa. Come fanno gli allenatori da scudetto.