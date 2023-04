Fattore Giroud: la statistica in questa Champions League

Domani sera il Milan affornterà il Napoli in Champions League. I rossoneri potranno contare sul fattore Giroud

Domani sera il Milan affornterà il Napoli in Champions League. I rossoneri potranno contare sul fattore Giroud:

ha partecipato a sei gol (quattro reti e due assist) in nove partite di Champions League in questa stagione: più di qualsiasi giocatore del Milan in una singola edizione dai tempi di Zlatan Ibrahimović nel 2011/12 (9, 5 marcature e quattro passaggi vincenti