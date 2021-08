Fair Play Finanziario: la UEFA di Ceferin attua la rivoluzione

Fair Play Finanziario: ecco le indiscrezioni riportate dal Times sui possibili nuovi stravolgimenti in vista

Dopo le voci di corridoio susseguitesi all’istituzione della SuperLega, il Times ha rivelato ulteriori indiscrezioni riguardo le possibili modifiche che, il massimo organismo europeo del calcio, potrebbe apportare per modificare il tanto discusso Fair Play Finanziario.

Alexander Ceferin, infatti, nel corso della prossima riunione con i club europei, intenderebbe proporre l’introduzione del Salary Cup, attraverso il quale gli stipendi elargiti ai calciatori non dovrebbero superare il 70% del fatturato dei club stessi.

Nel caso in cui questa soglia dovesse risultare oltrepassata, la UEFA opterebbe per l’istituzione di una tassa sul lusso: la cosiddetta Luxury Tax. Ecco il piano rivelato da Ceferin per opporre uno stop ai troppi debiti accumulati dai club calcistici.