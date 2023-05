Facchetti: «Oggi possiamo rimettere a posto la storia»

Gianfelice Facchetti ha parlato a Sky Sport in vista dell’euroderby di ritorno di stasera tra Milan e Inter

«Io sono cambiato dal 2003 a oggi, per forza. E’ chiaro che il cortocircuito della città è sempre rinnovato, quando c’è questo palcoscenico europeo tutto è enfatizzato. Si respira una grandissima magia. Secondo me l’Inter ha trovato nell’ultimo mese e mezzo una continuità che si era visto solo a tratti – ha aggiunto -. Tanti giocatori sono arrivati al massimo livello, gente come Lukaku e Brozovic danno l’imbarazzo della scelta a Inzaghi. All’andata abbiamo fatto una partita praticamente perfetta, servirà la stessa attenzione e non stare in posizione d’attesa. Serve resettare il 2-0 dell’andata. Sull’autolesionismo dell’Inter penso si sia ricamato fin troppo, in 115 anni c’è stata anche tanta regolarità e io mi prendo quella».

MILAN – «Spero non avrà un approccio diverso, spero continui a non fare tesoro dei suoi errori (ride, ndr). Sottolineerei il merito dell’Inter di essere partita molto forte, quell’1-2, quasi 3, ha tolto ogni possibilità di reazione. Leao? E’ un campione, è normale confrontarsi con questo tipo di giocatori a questo livello. Un filo di tensione c’è, però la trasformerei nell’emozione di ricucire uno strappo lungo vent’anni».

PIOLI – «Buon allenatore, che ha fatto un percorso serio che l’ha portato allo scudetto. E’ un bravo allenatore e una brava persona, anche se ha rinnegato di essere interista (ride, ndr)».

NUOVO STADIO – «Oggi credo vada sottolineato quanto San Siro abbia regalato ai tifosi. Tra settimana scorsa e stasera, San Siro sbanca, non ne sarebbero bastati 5-6 per contenere gli spettatori che volevano venire al derby. Bisogna essere giusti con San Siro e dirgli grazie. Non è lungimirante tenere aperta la questione, serve una soluzione per i club e per gli amanti del calcio»