«Non siamo il Milan»: Fabregas esalta il Como dopo la storica qualificazione in Europa

Fabregas, tecnico del Como, ha esaltato il grandissimo risultato raggiunto oggi: lariani in Europa dopo la vittoria contro il Verona

Il pomeriggio del Bentegodi resterà nella storia del Como, che nella 36ª giornata di Serie A supera il Verona e conquista una qualificazione aritmetica in Europa, coronando una stagione straordinaria sotto la guida di Cesc Fàbregas. Una vittoria che certifica la crescita di un progetto solido, costruito passo dopo passo.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

«Non siamo il Milan»: orgoglio e identità lariana

Nel post partita, ai microfoni di DAZN, Fàbregas ha sottolineato il valore del percorso compiuto dal club, soffermandosi anche sul confronto con le big del calcio italiano: «La nuova generazione con i social fatica a godersi i vari traguardi, si frustrano dopo il minimo errore. Oggi abbiamo fatto la storia e dobbiamo festeggiare. Noi abbiamo la nostra identità, ma dobbiamo essere capaci anche ad adattarci a come ci accolgono gli avversari. Dedico la vittoria ai tifosi. Oggi in tanti mi hanno scritto, mandandomi video di quando giravano l’Italia con il Como in Serie D. Non siamo il Milan, l’Inter, la Juventus o il Napoli, siamo una squadra umile e vogliamo goderci il momento. Se andrò a vedere il Clasico? C’è un aereo che parte da Verona alle 17.30, tra poco deciderò se prenderlo».

Parole che raccontano l’orgoglio di una realtà in crescita, capace di ritagliarsi uno spazio importante nel calcio italiano. Il Como continua a stupire, trasformando un sogno in una realtà europea concreta e confermando una stagione da assoluta protagonista.