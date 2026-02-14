Fabregas furente: «Da Morata mi aspetto di più! La provocazione fa parte del calcio, se non ci convivi cambia sport…»

Fabregas, intervistato da Dazn, parla così dell’espulsione di Morata nella sfida, poi persa, contro la Fiorentina: ecco le sue parole

Cesc Fabregas non nasconde la sua delusione per l’ingenuità che costerà al Como il suo centravanti titolare. La sconfitta interna contro la Fiorentina ha lasciato in dote non solo zero punti, ma anche il pesante cartellino rosso rimediato da Alvaro Morata nel finale. Un’espulsione per proteste che impedirà allo spagnolo di scendere in campo mercoledì a San Siro contro il suo passato rossonero.

Fabregas, lo sfogo del tecnico sul caso Morata

Ai microfoni di DAZN, l’allenatore dei lariani ha usato parole durissime per commentare l’atteggiamento della sua punta, sottolineando come un leader della sua caratura non debba cadere in simili errori: «La provocazione fa parte del calcio, chi non può vivere con la provocazione faccia un altro sport. Da un giocatore di esperienza come lui mi aspetto molto di più». Fabregas ha poi ribadito l’importanza di non cercare scuse: «Non dobbiamo comunque trovare alibi e quello che fanno gli altri in campo non ci deve importare».

Nonostante il nervosismo, il tecnico spagnolo vuole voltare pagina immediatamente, consapevole che il calendario non permette pause. Mercoledì alle 18:00 ci sarà il recupero contro il Milan di Massimiliano Allegri, seguito da un’altra trasferta proibitiva: «Tra 62 ore giochiamo prima a San Siro e poi a Torino e questa è una buona cosa per guardare avanti dopo questa partita». Senza Morata, Fabregas dovrà ridisegnare l’attacco per tentare l’impresa contro la solidità difensiva rossonera.