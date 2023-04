Caso Lukaku, arriva il commento di Fabio Caressa

Fabio Caressa, noto giornalista, ha commentato il caso Lukaku, con la squalifica tolta al belga dal presidente Gravina

Intervenuto a Sky, Fabio Caressa ha parlato così del caso Lukaku:

«La stampa europea era stata durissima su questa questione, ci trattavano come un Paese razzista. A livello mediatico non era stato un buono spot per noi. Credo che ci sia stato un intervento informale per la UEFA, visto che dopo che era stata tolta la chiusura del settore dei tifosi della Juventus di fatto Lukaku rimaneva l’unico punito. Io avrei fatto una scelta diversa: quando si sentono questi cori la partita va fermata, così non si può andare avanti. Se certi tifosi vogliono continuare a fare così, allora le partite non si giocano. Io avrei fermato tutto e cancellato quello che c’era stato prima, tutto quello che è successo dopo è stato figlio della mancata interruzione della gara».