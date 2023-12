Ex Milan, Montella sul girone dell'Italia: «Le altre squadre non saranno felici. La mia esperienza...»

Ex Milan, Vincenzo Montella, attuale CT della Turchia, ha commentato il girone dell’Italia ad Euro 2024: le sue dichiarazioni

Vincenzo Montella, CT della Turchia ed ex Milan, ha dichiarato a Sky:

«A questi livelli tutte le partite sono difficili e di alto livello. Non puoi sbagliare nulla, non puoi sottovalutare nessuno: noi della Turchia vogliamo fare del nostro meglio, questo è il primo e unico obiettivo al momento. Sono felice, è un lavoro molto più dinamico di quanto pensassi. Mi sta portando a vedere molte più partite con l’occhio di chi vuole studiare. Da allenatore sei abituato a vederla rispetto agli avversari del momento: è un’esperienza che mi sta arricchendo umanamente, in un ambiente molto sano. Sono contento di questo nuovo lavoro. Girone dell’Italia? Difficile commentare, adesso sono dall’altra parte. Ma penso che anche Spagna e Croazia non siano felici di trovare l’Italia: dalle ultime partite che ho visto, ho notato un’intesa notevole. Ci ricordiamo quando ha vinto i Mondiali l’Italia, con che animo l’ha fatto. È sempre una nazionale pericolosa».