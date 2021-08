Ex Milan: ufficiale Paloschi al Siena, prima esperienza in C

Alberto Paloschi nonostante le tante offerte riparte dalla Serie C scegliendo il Siena, prima esperienza per lui nella serie in carriera

Alberto Paloschi riparte dalla Serie C. Archiviata l’esperienza alla Spal su di lui si era scatenata una vera e propria concorrenza, vinta a sorpresa dal Siena: che ha tesserato il calciatore, con contratto pluriennale. Per l’attaccante è la prima esperienza in Serie C in carriera.

Di seguito la nota del Siena:

«Il Siena ha raggiunto un accordo con l’attaccante Alberto Paloschi, classe 1990, attualmente svincolato e nell’ultima stagione alla Spal in serie B dove ha realizzato 8 gol. Ex, tra l’altro, di Milan, Parma, Chievo e anche in Premier League con lo Swansea City, ha collezionato 269 presenze in serie A e 65 in B realizzando 80 reti. Il giocatore sarà domani a Siena per le visite mediche alla clinica Performance in attesa di formalizzare il contratto pluriennale con la società bianconera».