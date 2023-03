Ex Milan, Petagna: «Allegri è stato fondamentale per me». L’attaccante del Monza pesca tra i ricordi rossoneri

Intervistato dal Corriere della Sera, Andrea Petagna ha parlato anche di Massimiliano Allegri, legati dal passato nel Milan insieme.

Ecco le sue parole: «È stato fondamentale perché è stato il primo a credere in me, mi fece allenare con la prima squadra, esordire in A e in Champions»