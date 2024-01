Ex Milan, Niang pronto al ritorno in Italia: oggi previste le visite mediche con l’Empoli

L’ex Milan Niang è pronto al ritorno in Italia. L’attaccante è atteso oggi per visite mediche e firma con l’Empoli

Dopo i problemi registrati nella giornata di ieri tra l’entourage dell’attaccante francese e la dirigenza della società toscana, in particolare su alcuni dettagli contrattuali che sono stati sistemati tramite inserimento di bonus, nelle scorse ore si è arrivati alla definizione di un nuovo punto di incontro. Come riportato da Gianluca di Marzio, il giocatore è atteso oggi per visite mediche e firma con il club toscano.