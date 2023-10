Ex Milan, Nasti: «L'arbitro ci ha fischiato tutto contro. Sul gol subito...»

Ex Milan, Nasti: «L’arbitro ci ha fischiato tutto contro». Le parole dell’ex attaccante rossonero dopo Bari Como

Marco Nasti, giovane attaccante del Bari ed ex attaccante del Milan, è intervenuto ai microfoni di RadioBari dopo il pareggio del San Nicola contro il Como.

LE PAROLE – «Era una gara da vincere, siamo partiti bene e abbiamo giocato praticamente solo noi. Gli episodi però vanno gestiti meglio. Sul mio gol annullato penso che non ci sia nulla, per venire qui l’arbitro deve avere gli attributi e non li ha avuti. Ci ha fischiato tutto contro. Sul gol subito è colpa mia. Gli avversari si sono chiusi tutti in area, dovevamo essere più cattivi. Siamo tutti concentrati, c’è da lavorare e far punti»