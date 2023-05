Ex Milan, Gilardino: le parole dopo la promozione del Genoa. Ha guidato i rossoblu verso il campionato maggiore italiano

L’ex rossonero Alberto Gilardino ha conquistato con il suo Genoa la promozione in Serie A, grazie alla vittoria contro l’Ascoli. La Gazzetta dello Sport oggi pubblica le confessioni del mister.

GLI ULTIMI MATCH – «Abbiamo centrato l’obiettivo, ma non dormivo da tre notti. Alle quattro del mattino mi svegliavo e guardavo il cellulare, assorto nei miei pensieri. Erano tante le responsabilità, nei confronti di noi stessi, ma anche della società».

GRAZIE A… – «Al nostro popolo, che è stato straordinario. E poi a tutto il gruppo, perché quando ho preso in mano la squadra sei mesi fa non era certo così scontato che a due giornate dalla fine avremmo ottenuto la promozione aritmetica in A»

GENOA-ASCOLI NON IN PANCHINA – «E dalla tribuna non è stato facile viverla, anche se sicuramente la gara si vede molto bene. Sul piano tecnico-tattico non è stata una gara facile, perché abbiamo affrontato un avversario che ha gamba ed è stato brillante, anche se noi abbiamo avuto le nostre occasioni nitide».