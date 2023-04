Ex Milan, Gattuso pronto a ripartire dopo la Spagna: ecco le novità. L’ex allenatore rossonero cambia meta e vola in Grecia

L’ex Milan Gennaro Gattuso è pronto a ripartire nella sua carriera da allenatore. Dopo l’esperienza in Spagna, l’ex rossonero riparte dalla Grecia.

Come riporta Tuttomercatoweb.com, Gattuso sarebbe pronto per firmare con l’Olympiacos: l’arrivo è previsto per l’inizio della prossima stagione.