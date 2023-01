Ex Milan Femminile, Tucceri: «Avevo bisogno di nuovi stimoli»

Linda Tucceri ha lasciato ufficialmente il Milan Femminile per passare alla Fiorentina. Le sue prime parole con la maglia viola

«Mi piacciono le sfide, soprattutto ora che sono matura come giocatrice. Avevo bisogno di nuovi stimoli, e visto che questa squadra cerca il rilancio voglio dare una mano. Penso di poter essere un esempio in allenamento, non mi risparmio mai e posso passare questa mentalità alle giovani. Il format del campionato? E’ nuovo e difficile, siamo state abituate diversamente ma l’esperienza aiuta. Conoscevo già alcune delle nuove compagne, l’ambiente mi sembra sereno. Ho giocato assieme a coach Panico, mi piace, sono stimolata a fare del mio meglio»