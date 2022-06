Ex Milan Femminile, Codina: «Tornare a casa è sempre speciale»

Dopo un anno di prestito al Milan Femminile, Laia Codina è tornata al Barcellona. Ecco le sue parole riportate dal Mundo Deportivo

«Tornare a casa è sempre speciale e ancora di più dopo essere stati via per un anno per ricaricare le energie e tornare ancora più desiderosi. Il mio obiettivo è essere tra gli undici titolari e mi sono prefissato obiettivi importanti. Ho seguito tutte le partite che ho potuto fare, compresa la finale di Torino come un culé in più. Quest’anno dovremo lottare per la Champions, che deve essere il grande obiettivo»