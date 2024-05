Calciomercato Milan, non solo Guirassy! Moncada SPIAZZA lo Stoccarda, ha chiesto LUI per giugno

Calciomercato Milan, non solo Guirassy nell’incontro con lo Stoccarda: Moncada in pressing per Ito, difensore centrale mancino

Come riportato da Tuttosport, nell’incontro di ieri a Casa Milan con la dirigenza dello Stoccarda il calciomercato rossonero non ha chiesto informazioni solo su Guirassy, nome caldo per l’attacco, ma anche per Hiroki Ito.

Moncada stravede per il difensore centrale mancino giapponese. Il 25enne potrebbe rappresentare un rinforzo di peso per la rosa rossonera della prossima stagione visto che un centrale con le sue caratteristiche manca da tempo a Milanello. Se ne riparlerà più avanti.