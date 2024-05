Fonseca Milan, l’INDISCREZIONE dalla Francia lascia di sasso! Scenario incredibile, cosa può succedere

Fonseca-Milan, clamorosa indiscrezione dalla Francia: nessun accordo chiuso con i rossoneri, c’è ancora il Marsiglia

Importante aggiornamento fornito da La Provence, quotidiano francese, sul futuro di Paulo Fonseca, accostato con sempre maggiore insistenza al Milan per la prossima stagione come successore di Pioli:

PAROLE – «Contrariamente a quanto detto mercoledì in Italia il Marsiglia non ha abdicato nei confronti di Paulo Fonseca, che non ha ancora fatto la sua scelta, secondo il suo entourage, e che i media transalpini stanno già mandando al Milan».