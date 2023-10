Ex Milan, Boateng svela un aneddoto su Messi: ecco cosa ha detto! Il confronto con Ronaldo è anche a distanza, parola di Boateng

L’ex Milan Kevin-Prince Boateng ha parlato nel programma Vibe with Five di Lionel Messi ai tempi del Barcellona.

PAROLE – «Era il capitano ma non parlava, se non con una persona sola nello spogliatoio. Poi parlava in campo… Una volta in doccia mi chiese se fosse difficile segnare in Italia. Me lo domandò perché in quel momento c’era Cristiano Ronaldo e voleva sapere anche se avrebbe segnato tanti gol in Serie A. Io gli risposi che lui avrebbe potuto segnare dovunque… Potevi percepire la rivalità tra i due, oltre al grande rispetto. A Messi comunque ho anche detto che in Italia segnare è più difficile perché lì è più importante non prendere gol. E la gente dimentica in fretta: CR7 era criticato ma in ogni partita con la Juve segnava…».