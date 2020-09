Europa League: Milan, ti aspetta un ultimo turno in trasferta

L’urna, oltre a stabilire il possibile avversario nell’ultimo turno preliminare, ha anche detto che il Milan, in caso, giocherà in trasferta

Istanbul o Vila do Conde nei pressi di Oporto, queste le possibile destinazioni per il Milan (sempre a patto e condizione che giovedì si vinca contro il Bodø-Glimt, ndr) per l’ultimo turno preliminare di Europa League.

Sarà infatti la vincente di Besiktas-Rio Ave l’avversario eventuale dei rossoneri nella partita che si giocherà giovedì 1° ottobre in gara secca e la sorte ha anche voluto che il Milan debba giocarsi l’accesso alla fase a gironi in trasferta e, soprattutto Istanbul, non evoca bei ricordi in casa milanista.