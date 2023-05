Euroderby, Tonali sfida Barella: i loro ruoli e la chiave del match. Il numero 8 rossonero ci crede ancora, Barella vorrà ripetere l’andata

Sandro Tonali e Nicolò Barella sono le facce di questo Euroderby. La maglia più venduta tra i rossoneri con la seconda più venduta dai neroazzurri. Sono le certezze dei due tecnici, perché sai sempre cosa aspettarti da loro quando scendono in campo, per il Milan e per l’Inter. Sono i due termometri della partita, i due centrocampisti.

La partita di andata di Barella è stata vicina alla perfezione. Ha coperto il campo, ha dettato i tempi di gioco, ha mandato in porta Gagliardini, per un gol che poteva chiudere ogni speranza al Milan. Quel gol non è stato siglato e infatti i rossoneri ci credono, Tonali ci crede.

Nella gara d’andata, sofferente soprattutto per la prima frazione, vedi il gol di Mkhitaryan, alla fine è stato il numero 8 rossonero a crederci fino all’ultimo secondo. Colpendo un palo che avrebbe riscritto la storia di questo derby di ritorno. Il centrocampista rossonero, però, ci crede ancora: uno tra lui e Barella dominerà il centrocampo, stasera si deciderà chi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.