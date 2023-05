Euroderby, Tonali perde il duello con Mkhitaryan: ecco come! Pioli pensa alle marcature a uomo ma l’armeno è astuto

Tonali contro Mkhitaryan. Nel piano di Pioli per Milan Inter, l’idea era quella di marcare a uomo i centrocampisti neroazzurri. Il rossonero era incaricato di seguire l’armeno: 11 anni di differenza, che in campo nella semifinale di Champions non si sono visti. Il centrocampista di Inzaghi ha vinto il duello con il giovane rossonero.

Mkhitaryan è stato bravo a sottrarsi alla marcatura di Tonali, facendosi sempre trovare libero dai compagni. Uomo chiave sia in fase di recupero del pallone sia in ottica passi. Un primo tempo che dice neroazzurro. Nel secondo, complice un calo fisico da parte di Mkhitaryan, Tonali sale mano a mano e si prende la scena: suo il passaggio per Messias per il tiro a giro; suo il tiro che centra in pieno il palo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.