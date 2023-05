Euroderby, è Theo vs Dumfries: una sfida diversa, ecco perché. Il rossonero ritroverà al suo fianco Rafael Leao

Sarà ancora Theo Hernandez contro Dumfries in questo Euroderby di ritorno. Una sfida che rischia sempre di non concludersi, con uno dei due pronto a farsi cacciare dal terreno di gioco, come ha rischiato il rossonero nella gara d’andata.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, la scorsa settimana il neroazzurro ha avuto vita facile: perché Saelemaekers è un giocatore più facile da arginare e perché Theo non ha inciso davvero. Questa sera, però, potrebbe essere un’altra storia. C’è Leao e con lui ci sarà un altro Theo: si scriverà un altro derby.