Euroderby, Pioli ci crede: ecco la speranza in vista del ritorno! Il tecnico rossonero, tra sfortuna e l’incubo neroazzurro

L’incubo di Stefano Pioli in questo 2023 è l’Inter. Eccetto il derby di andata in campionato, i rossoneri sono sempre stati schiacciati dall’Inter di Inzaghi. Se in questa occasione, a differenza della Supercoppa, il morale ha retto, a livello tattico c’è stata soprattutto una squadra.

In questa semifinale di andata, il Milan è stato privato di Rafael Leao a tre giorni dalla grande sfida. Non solo il portoghese: venti minuti dopo, Bennacer si ferma e dopo il match è uscito in stampelle dallo stadio. Pioli, però, guarda il bicchiere mezzo pieno e spera nel ritorno.

L’appuntamento di martedì, però, non sarà semplice e le scelte di Pioli rimangono sempre quelle: si affida solo e unicamente ai titolari, mentre nessuna chance potrebbe essere data alle seconde linee. Non è pronto De Ketelaere, Rebic non è più il giocatore di due anni fa e Messias non decide una semifinale di Champions. Per questo, il tecnico rossonero spera nel ritorno di Leao per la prossima partita. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.