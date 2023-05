Euroderby, Maignan tiene a galla il Milan: decisivo per il ritorno? I rossoneri sperano ancora e il merito è del portiere francese

In un Milan che faceva difficoltà e con un Inter in netto dominio, il migliore in campo è Maignan. Con due gol comunque siglati dai neroazzurri in undici minuti, il portiere francese salva il risultato e regala quella speranza che il popolo rossonero non si aspettava.

Quando l’arbitro Manzano ha indicato il dischetto per il rigore, i rossoneri hanno guardato a lui come l’unica speranza. Il Var ha annullato tutto ma quello sguardo è stato premonitore. Prima decisivo su Mkhitaryan, che arriva davanti alla porta con facilità, poi su Dzeko nel secondo tempo.

Quella richiesta che i tifosi hanno fatto nella semifinale di andata, la vorrebbero rivivere al ritorno: il sogno è la rimonta e la chiave sarebbe quella di giocarsela ai rigore. Con Maignan, in questo scenario si sentirebbe più sicuro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.