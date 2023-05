Euroderby, ecco dove seguire in tv e in streaming Milan Inter. Trasmissione in chiaro pe questo match, su decisione dell’AgCom

La prossima partita del Milan è l’Euroderby conto l’Inter: è la semifinale di andata di Champions League.

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su TV8, in streaming su Amazon Prime Video.