Euroderby, è incasso record: l’Inter supera il Milan, ecco le cifre! Superato il precedente primato di incassi rossonero

Una sfida l’Inter l’ha già vinta contro il Milan. Non solo la semifinale di andata di Champions League, ma anche la questione incassi. A San Siro sarà sold out, ma non solo. Sarà record di incassi per la storia del club neroazzurro e del calcio italiano.

Il primato, infatti, lo aveva fissato il Milan all’andata, con un incasso di 10.461.705 milioni di euro. Stasera, però, si farà ancora la storia: il club neroazzurro dovrebbe incassare una cifra che si aggirerà ai 12 milioni. Complice l’aumento dei prezzi dei tagliandi, che hanno permesso questo traguardo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.