Euroderby, è dominio dell’Inter: le chiavi della sconfitta del Milan. In casa rossonera è mancato tutto, anche e soprattutto Leao

L’Euroderby di andata è un dominio dell’Inter. Dopo undici minuti, i neroazzurri erano in vantaggio sul Milan con due gol: Dzeko su calcio d’angolo e poi Mkhitaryan. La squadra di Inzaghi, nell’arco dei novanta minuti, è stata superiore in tutto: nel gioco e nel possesso palla, nella determinazione, nella condizione fisica. Anche in cambi hanno segnato una svolta positiva per un Inter che si è mostrata in partita sin dall’inizio.

Situazione completamente opposta sul fronte Milan. Rossoneri spenti, anche causa l’assenza di Leao. Quello che la voglia e l’organizzazione nascondevano è stato mostrato, con limiti evidenti da parte dei rossoneri. A loro vantaggio c’è un risultato che poteva essere ancora più determinante, chiudendo i giochi già all’andata.

A partita in corso, i cambi fanno ancora la differenza. Per i neroazzurri, entrano Brozovic e Lukaku su tutti; per i rossoneri la svolta non può non passare da Pobega e Origi, che diventa anche il più pericoloso dei suoi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.