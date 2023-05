Euroderby, Braida: «Serve il vero Milan. Leao mi ricorda…». Le parole dell’ex ds rossonero sulla sfida di ritorno di Champions

Intervistato da Libero, lo storico direttore sportivo del Milan Ariedo Braida ha parlato dell’Euroderby di ritorno. Ecco le sue parole:

LA RIMONTA ROSSONERA – «All’andata non c’è stata una prestazione all’altezza di una semifinale di Champions da parte della squadra di Pioli. Lo 0-2 è ribaltabile. Serve però il vero Milan: una squadra che giochi con voglia e orgoglio»

LEAO – «Può dare la scossa: è uno dei pochissimi giocatori al mondo che può farti vincere la partita da solo. È il giocatore più forte e importante del Milan. Con lui tutto può succedere. Leao fa cose in campo che gli altri non sanno fare. É un Gullit moderno»

LA SUA FINALE – «Mi piacerebbe Milan-Real per l’affetto nei confronti del Milan e di Ancelotti, ma il Manchester City è la squadra più completa in circolazione. Sono loro i miei favoriti per alzare la coppa a Istanbul»