Euroderby, Adani: «Il Milan ha fatto un’impresa, ma l’Inter…». Le parole dell’ex difensore sulla semifinale di Champions League

Intervenuto alla trasmissione 90° minuto, l’ex calciatore Lele Adani ha parlato dell’Euroderby, con la sfida di Champions fra Milan e Inter.

Di seguito le sue dichiarazioni: «Le ultime sfide hanno dimostrato una svolta per l’Inter, soprattutto la vittoria contro la Juventus e il secondo tempo contro la Lazio. La semifinale di Champions contro il Milan? I rossoneri secondo me hanno fatto un’impresa eliminando il Napoli, ma do più percentuali ai nerazzurri»