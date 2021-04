Euro 2020: novità nelle rose delle squadre partecipanti. Le ultime

Euro 2020: novità importante nelle rose delle squadre partecipanti. Ultime notizie legate alla competizione europea

Novità importante per quanto riguarda Euro 2020, competizione che andrà in scena quest’estate dall’11 giugno all’11 luglio. Come riferito da Sky Sport, ogni commissario tecnico potrà portare fino a 26 giocatori nella propria Nazionale, con il numero allargato rispetto ai 23 iniziali.

L’UEFA dovrebbe ufficializzare questa decisione nei prossimi giorni, con l’obiettivo di scongiurare eventuali rischi a competizione in corso di eventuali focolai Covid che metterebbero a serio rischio l’epilogo della manifestazione.