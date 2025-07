Estupinan Milan, che battaglia per il terzino! Concorrenza in Premier League, gli aggiornamenti

Estupinan Milan, sul terzino sinistro del Brighton c’è anche la forte concorrenza del Manchester United: tutti i dettagli

A meno di un mese dal debutto stagionale del Milan in Coppa Italia, fissato per il 16 agosto contro il Bari, il calciomercato rossonero si accende con novità cruciali, sia sul fronte delle entrate che delle uscite. L’attenzione è puntata sul ruolo di terzino sinistro, e in particolare su Pervis Estupiñán, attuale pilastro del Brighton. Le ultime ore hanno portato sviluppi significativi, con il Milan che sembra fare sul serio per l’ecuadoriano.

Secondo quanto rivelato dal noto giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto, il calciomercato Milan ha presentato una prima offerta ufficiale al Brighton per acquisire le prestazioni di Estupiñán. Questa mossa segna l’inizio di una trattativa che, seppur nelle fasi iniziali, promette scintille e colpi di scena. La dirigenza rossonera, guidata da un progetto ambizioso, vede in Estupiñán il profilo ideale per rinforzare la fascia sinistra, con l’eventualità di un dopo Theo Hernández che sembra farsi sempre più concreta. La rapidità e la concretezza di questa prima offerta sottolineano la volontà del Milan di agire con decisione sul mercato, assicurandosi un giocatore di comprovata qualità e di prospettiva internazionale.

Sirene Inglesi: Il Manchester United si Inserisce nella Corsa per Estupiñán

Tuttavia, le ambizioni del Milan sul fronte Estupiñán potrebbero scontrarsi con la forte concorrenza proveniente dalla Premier League. Come riportato dal giornalista inglese Jacobs Ben, anche il Manchester United si è prepotentemente inserito nella corsa per il talentuoso terzino del Brighton. I “Red Devils”, noti per la loro capacità di attrarre i migliori talenti mondiali, avrebbero mostrato un forte interesse per Estupiñán, individuandolo come un obiettivo primario per la prossima stagione.

Ciò che rende la situazione ancora più complessa e incerta per il Milan è l’indiscrezione, sempre riportata da Jacobs Ben, secondo cui il Manchester United avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il giocatore. Se confermato, questo significherebbe che Estupiñán potrebbe aver già espresso una preferenza per un trasferimento in Inghilterra, mettendo il Milan in una posizione di svantaggio. Nonostante l’offerta ufficiale dei rossoneri, la presenza di un club del calibro del Manchester United, con le sue risorse economiche e il suo fascino globale, rende la trattativa estremamente aperta a qualsiasi risvolto nelle prossime ore.

La battaglia per Pervis Estupiñán si preannuncia quindi come uno dei duelli di mercato più avvincenti di questa estate. Il Milan cercherà di far valere il suo progetto sportivo e la possibilità di giocare in Serie A, un campionato di grande prestigio, mentre il Manchester United punterà sul fascino della Premier League e su un’offerta economica potenzialmente superiore. I tifosi di entrambe le squadre attendono con ansia i prossimi aggiornamenti, consapevoli che l’esito di questa trattativa potrebbe influenzare significativamente le strategie e le ambizioni per la prossima stagione. La situazione resta dunque fluida e in evoluzione, con possibili sorprese che potrebbero emergere da un momento all’altro. Chi la spunterà per Pervis Estupiñán? Solo il tempo dirà.