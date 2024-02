Espulsione Jovic, Cagni svela il problema del Milan: «Succede sempre questo in alcuni momenti»

Cagni ha parlato in esclusiva ai microfoni di Milannews24. Tra le varie ecco cosa ha detto sull’ episodio dell’espulsione di Jovic in Monza Milan

Le parole di Cagni in esclusiva ai microfoni di Milannews24. Tra le varie ecco cosa ha detto sull’ episodio dell’espulsione di Jovic in Monza Milan:

Ancora una espulsione, è la seconda squadra in tal senso a subirne così tante. Come si spiega? «Vuol dire che è una squadra nervosa, una squadra che in certi momenti perde la tranquillità, la serenità. Questo è un problema per una squadra che vuole vincere, che vuole raggiungere cose importanti. Mi stupisce che Pioli non riesca, dopo tanti anni, a gestire una cosa così aggiunta al fatto, nella gestione parlo, che c’è anche Ibrahimovic»

L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI CAGNI A MILANNEWS24