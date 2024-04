Espulsione Celik, duro contrasto sul tallone di Leao: Marciniak estrae il rosso – VIDEO

Espulsione Celik, duro contrasto sul tallone di Leao: Marciniak estrae il rosso. Il VIDEO dell’intervento del giallorosso

Altro episodio chiave in Roma Milan: i giallorossi rimangono in dieci dopo il contrasto di Celik sul tallone di Rafa Leao.

Zeki Çelik red card!



Roma are missing a player!pic.twitter.com/92hs09XJHI — FootColic ⚽️ (@FootColic) April 18, 2024

Marciniak non ha avuto dubbi e ha estratto subito il cartellino rosso: furioso De Rossi per la scelta dell’arbitro. I rossoneri sono momentaneamente sotto di due reti, tre se considerata la rete dell’andata, ma con un uomo in più in questo ritorno di Europa League.