Espulsione Saelemaekers, Thiago Motta: «Sa di aver sbagliato, non lo farà più». Le sue dichiarazioni dopo Monza-Bologna

Intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida tra Monza e Bologna, Thiago Motta ha parlato anche dell’ex Milan Saelemaekers, espulso nel finale. Le sue dichiarazioni.

THIAGO MOTTA – «Sa di aver sbagliato perché, anche se oggi è una cosa delirante, sa che non può fare quella cosa e non lo farà più. Però devo fare i complimenti al Monza perchè è una squadra che difende bene, sa sfruttare gli spazi, gioca bene. I miei giocatori sanno cosa voglio, quale è la nostra filosofia. Oggi abbiamo pareggiato, abbiamo poco tempo per recuperare e pensare già alla prossima contro l’Empoli»