Esonero Pioli, spunta il retroscena: ecco perchè non è stato sollevato dall’incarico

Esonero Pioli, spunta il retroscena: la mancanza di alternative valide uno dei motivi della permanenza del tecnico

Come riportato dal Corriere della Sera, c’è un importante retroscena sul mancato esonero di Stefano Pioli da parte del Milan.

A prescindere dalla fiducia di facciata, atto doveroso in vista di una gara delicata come quella col Frosinone, i rossoneri si sono guardati intorno ma nessun profilo disponibile ha convinto appieno la dirigenza. Salvo tracolli clamorosi, Pioli resterà in panchina fino a giugno.