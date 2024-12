Esonero Fonseca, clamoroso retroscena sul contratto! Il Milan si cautela, aneddoto da non credere

Esonero Fonseca, c’è un clamoroso retroscena sul contratto: il Milan pagherà lo stipendio del portoghese solo fino a giugno

Importante retroscena svelato da Gianluca Di Marzio sul contratto che legava Paulo Fonseca al Milan:

PAROLE – «Paulo Fonseca, ormai ex allenatore del Milan, avrà lo stipendio garantito fino a giugno 2025. Il contratto non avrà quindi valenza fino al 2027 (come inizialmente previsto), poiché l’esonero è avvenuto nei primi 6 mesi dello stesso. Questo perché, nel contratto da 3 anni firmato in estate dal portoghese, c’era una clausola che stabiliva il pagamento dello stipendio solo per il primo anno in caso di esonero nei primi 6 mesi. Così è avvenuto».