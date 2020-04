Alessandro Cicchetti, procuratore dell’attaccante del Milan Primavera Emanuele Pecorino ha parlato in esclusiva ai microfoni di Milan News 24

Intervistato in esclusiva da Milan News 24, Alessandro Cicchetti, procuratore di Emanuele Pecorino, attaccante rossonero attualmente tra le fila della Primavera di Giunti, ha così parlato riguardo al riscatto presente nel prestito avvenuto in estate dal Catania: «Emanuele è arrivato al Milan dal Catania con la formula del prestito con diritto di riscatto, come spesso accade il passaggio al titolo definitivo viene finalizzato nell’ultimo mese ovvero giugno ma la pandemia coronavirus ha ovviamente complicato il tutto. Ora probabilmente gli organi preposti prolungheranno la scadenze dei vari contratti e pertanto al momento è difficile ipotizzare cosa accadrà in futuro».

Emanuele in questa stagione è stato segnalato da molti come uno dei migliori prospetti del Milan Primavera. Ha avuto modo di confrontarsi con la dirigenza rossonera riguardo al suo riscatto?

«Il giocatore ha 18 anni ed ha grandissimi margini di miglioramento, per lui questa stagione è stata molto importante anche a livello umano visto che nel giro di poco tempo ha dovuto lasciare il sud per adattarsi ad una metropoli come Milano. La sua annata è stata buona ma al momento, causa anche Coronavirus, non abbiamo avuto modo di parlare con il Milan del suo riscatto. Il suo cartellino dunque è ancora di proprietà del Catania ma anche in questo senso va esaminato quale sarà il futuro della squadra siciliana che sembra sul punto di cambiare proprietà».

Nel caso in cui il Milan operasse il riscatto, quale futuro nel breve periodo preferirebbe per il suo assistito: Primavera 1 coi rossoneri o prestito altrove?

«Ovviamente l’idea di disputare il prossimo anno al Milan l’affascina e sarebbe molto felice di continuare. Primavera 1 o prestito? Nel caso in cui i rossoneri lo riscattassero starà a la società decidere il miglior percorso di crescita per lui».