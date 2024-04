Empoli Napoli 1-0, Calzona perde ancora: decima sconfitta per i Campioni d’Italia. Il tabellino del match

Si ferma probabilmente a Empoli la corsa verso la Champions League del Napoli: altra brutta prestazione dei Campioni d’Italia che perdono contro la squadra di Nicola.

Punti importantissimi per i toscani, che vincono la seconda partita consecutiva in casa, in ottica salvezza mentre i partenopei affondano. A decidere il match la rete di Cerri dopo 4′ che è stato sostituito dopo 20 minuti dall’ex Milan Niang.