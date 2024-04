Emery Milan: il suo futuro è all’Aston Villa, la scelta di club e allenatore che allontana i rossoneri

Tra i nomi accostati alla panchina del Milan per il dopo Pioli c’è anche Emery. L’allenatore ha le idee chiare sul suo futuro

Unay Emery, accostato alla panchina del Milan per il dopo Pioli, che con ogni probabilità salterà il club a fine stagione, ha le idee chiare sul proprio futuro:

come riportato da The Athletic lo spagnolo è felice all’Aston Villa e il club intende sedersi in estate intorno a un tavolo per prolungare ulteriormente l’accordo che lo lega alla società. I proprietari vedono nel 52enne la loro versione di Sir Alex Ferguson.