Elliott Milan, ARRIVA la decisione del Tribunale del Lussemburgo: cosa è successo, i dettagli

Elliott-Milan, arriva la decisione del Tribunale del Lussemburgo sul contenzioso con Blue Sky: tutti i dettagli

Come riferito dal Corriere dello Sport, Il tribunale del Lussemburgo ha disposto l’archiviazione del procedimento intentato dal fondo Elliott, precedente proprietario del Milan, nei confronti di Blue Sky che deteneva il 4,2% delle azioni della società all’epoca controllante del club rossonero.

Il fondo Elliott aveva citato Blue Sky per “estorsione”, come reazione ai procedimenti intentati in precedenza da Blue Sky nei confronti del fondo per la procedura di passaggio del Milan dal fondo di Singer a RedBird.