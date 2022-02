ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ekitike-Milan: chi è il nuovo obiettivo in attacco che sogna Mbappé. Non ha ancora 20 anni ma già detto no al Newcastle

La Gazzetta dello Sport lancia il profilo di Hugo Ekitike del Reims come obiettivo principale in attacco del mercato estivo del Milan. Buon fisico (esile e agile, ma alto quasi un metro e novanta), compirà vent’anni a giugno e su di lui hanno già messo gli occhi addosso molti club. Ha un contratto fino al 2024 e vorrebbe un progetto che gli permetta di giocare.

Hugo è nato a Reims da genitori di origini camerunesi, un tipo deciso e ama andare per gradi. Ha detto no a una cessione al Newcastle già approvata dal club che lo ha cresciuto, perché non era convinto del progetto. Parecchi osservatori lo seguono in tribuna ogni volta che va in campo con il Reims. Attaccante mobile, ha un idolo facile da identificare: Kylian Mbappé. Le sue caratteristiche? Destro naturale, grande propensione all’assist oltre che al gol. Adesso Hugo è infortunato, ha un problema alla coscia sinistra e potrebbe star fuori un mese. Ma già tanti club lo hanno notato e neppure il Psg dopo averlo incontrato è rimasto insensibile alle sue doti. Però serve un progetto per convincerlo a fare davvero le valigie: il Milan lo ha.