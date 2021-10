Dzeko: «Ibra mio vicino di casa? Non lo so»

Edin Dzeko in una lunga intervista risponde anche a una domanda su Zlatan Ibrahimovic. Le parole dell’attaccante bosniaco dell’Inter

«Non ho ancora trovato casa, momentaneamente sono vicino alla sede del club. Ibra è mio vicino? Non lo so. Incrocio spesso Ilicic, un caro amico. Milano è comunque più piccola di Roma, la quotidianità è più semplice: ti sposti facilmente in centro».

